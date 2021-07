ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಪುತ್ರರು ಹಾಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿರುವ ದೇಶದ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳು

India

oi-Balaraj Tantry

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವ ಯಾವ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ದೂರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠ ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಎನ್ನುವ ಪದದ ಕಳಂಕ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಲು ಕಾರಣ, ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಹೊರತಾಗದೇ ಇರುವುದು.

ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಎನ್ನುವ ಜೇನುಗೂಡು: ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸಿಡಿಸಲಿದ್ದಾರಾ ಬಾಂಬ್?

ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರು ಮತ್ತವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ, ತಂದೆಯ ನಂತರ ಮಗ, ಮೊಮ್ಮಗ, ಸಹೋದರರು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಶ್ರೀಗಳು ನುಡಿದಿದ್ದ ಕರಾರುವಾಕ್ ಭವಿಷ್ಯ

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದವರ ಮಗ ಈಗ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುವು? ಸ್ಲೈಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ:

English summary

Did you know there are politicians where both father and son served as Chief Ministers in India?Here are some such pairings who became CMs of their respective states. Take a look.