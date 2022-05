ಚಂಡಮಾರುತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: 1970 ರಿಂದ 2022 ರವರೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಪಟ್ಟಿ

India

oi-Sunitha B

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ಮೇ 9: ಭಾರತವು ಯುಗಯುಗಗಳಿಂದಲೂ ಹಲವಾರು ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದೆ. ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಮಳೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ರಾಜ್ಯಗಳತ್ತ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ಸೂಚನೆಯಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂಡಮಾನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಚಂಡಮಾರುತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನು 'ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಸಾನಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಚಂಡಮಾರುತ ಒಡಿಶಾ-ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತವಿಲ್ಲ - IMD

ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಭಾರತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರಾವಳಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಪೀಡಿತವಾಗಿದೆ. ಒಡಿಶಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಬಾಧಿತವಾಗಿವೆ. 1970 ರಿಂದ 2022 ರವರೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

1970-2022ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಪಟ್ಟಿ

English summary

Odisha, West Bengal, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Maharashtra and Gujarat are the most affected. Here is a list of cyclones that crashed into India from 1970 to 2022.