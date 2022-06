ಅಗ್ನಿಪಥ್; ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಕೊರತೆ

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ. 20: ಕೇಂದ್ರದ ಅಗ್ನಿಪಥ್‌ ಯೋಜನೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ (ಪಿಎಸ್‌ಯು) ಅಗ್ನಿವೀರ್‌ಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ 10% ಕೋಟಾವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸೆಟಲ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಡೇಟಾ ಜೂನ್ 30, 2021ನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 10% ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೇ. 20% ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 34 ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 1.29% ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿನಲ್ಲಿ 2.66% ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದ ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 34 ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ 10,84,705 ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನೌಕರರ ಪೈಕಿ 13,976 ಮಾತ್ರ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು. ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 3,25,265 ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ 8,642 ಮಾತ್ರ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಯಾರಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಫೋರ್ಸಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಹಂತದವರೆಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ 10% ಕೋಟಾ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಜೂನ್ 30, 2021 ರಂತೆ ಸಿಎಪಿಎಫ್‌, ಸಿಪಿಎಂಎಫ್‌ಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಸಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 0.47% ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 8,81,397 ರಲ್ಲಿ 4,146, ಇನ್ನೂ ಗುಂಪು ಬಿನಲ್ಲಿ 0.87% ಅಂದರೆ 61,650 ರಲ್ಲಿ 539 ಮತ್ತು ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 2.20% ಅಂದರೆ 76,681 ರಲ್ಲಿ 1,687 ಆಗಿದೆ.

ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿದ 35 ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಿರ್ಬಂಧ

English summary

The Center has announced a 10% quota for firefighters in the Central Armed Police Force, Ministry of Defense and Defense Public Sector Enterprises. But official records show a large deficit in the number of ex-servicemen recruited for government jobs compared to vacant posts.