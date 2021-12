India

oi-Mahesh Malnad

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31: ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ(NGO)ಗಳ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯಿದೆ (FCRA) ನೋಂದಣಿಯ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2022 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (MHA) ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2021ಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಸಿಂಧುತ್ವ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಶುಕ್ರವಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29, 2020 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2022 ರ ನಡುವೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಎನ್‌ಜಿಒಗಳ ನೋಂದಣಿ ಅವಧಿ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2022ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎಫ್‌ಸಿಆರ್‌ಎ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2022 ರವರೆಗೆ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಲೇವಾರಿ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ, ಯಾವುದು ಮೊದಲೋ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಶುಕ್ರವಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಎನ್‌ಜಿಒ ಮಿಷನರೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿಯ ನವೀಕರಣ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಡೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವು "ಪ್ರತಿಕೂಲ ಒಳಹರಿವು" ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನವೀಕರಣವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. NGO ನ ನೋಂದಣಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. MHA ನಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ, NGO ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ NGO ಯ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತು.

MHA ಯಿಂದ ಗಡುವಿನ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಜಿಒಗಳು ಅನೇಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಎಫ್‌ಸಿಆರ್‌ಎಯ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅಂತಹ NGOಗಳ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು MHA ಹೇಳಿದೆ.

ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2011 ರ ನಿಯಮ 12 ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಘಟಕಗಳು FCRA ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

"ಎಲ್ಲಾ ಎಫ್‌ಸಿಆರ್‌ಎ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಘಗಳು ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಸಿಂಧುತ್ವವು ನವೀಕರಣದ ಅರ್ಜಿಯ ನಿರಾಕರಣೆ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಂಘವು ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು MHA ಅಧಿಸೂಚನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾದ ಎಫ್‌ಸಿಆರ್‌ಎಯು ವಿದೇಶಿ ನೆರವು ಪಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಎನ್‌ಜಿಒಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ (ಎಸ್‌ಬಿಐ) ನವದೆಹಲಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿದೇಶಿಯರ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿಭಾಗವು ಕಡಿಮೆ-ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ MHA ಯಿಂದ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. "ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿರುವ ಅಂತಹ ಎನ್‌ಜಿಒಗಳ ನವೀಕರಣ ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಎಫ್‌ಸಿಆರ್‌ಎ ನೋಂದಣಿ ನವೀಕರಣ ಅರ್ಜಿ

ಮಿಷನರೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿಯ ಎಫ್‌ಸಿಆರ್‌ಎ ನೋಂದಣಿ ನವೀಕರಣ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆರಂಭಿಸಿತು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಿಷನರೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿಯಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯಿದೆ ನೋಂದಣಿಯ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆದೇಶ:

"ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ II/21022/23(22)/2020-FCRA-III, ದಿನಾಂಕ 30ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2021 ರ FCRA ನೋಂದಣಿಯ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎಫ್‌ಸಿಆರ್‌ಎ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2022 ರವರೆಗೆ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಲೇವಾರಿ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ, ಯಾವುದು ಮೊದಲೋ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಫ್‌ಸಿಆರ್‌ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎನ್‌ಜಿಒಗಳು ವಿದೇಶದಿಂದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟು 22,762 ಎನ್‌ಜಿಒಗಳು ಎಫ್‌ಸಿಆರ್‌ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 6,500 ನವೀಕರಣ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ರಂದು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮಿಷನರೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿಯ ನವೀಕರಣ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು, ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಒಳಹರಿವು(ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದ ದೇಣಿಗೆ)ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕಾರಣ FCRA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರಣ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

English summary

The Ministry of Home Affairs (MHA) Friday extended the validity of the Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) registration of NGOs expiring between September 29, 2020 and March 31, 2022 till March 31, 2022. Earlier, an extension was granted only till December 31 this year.