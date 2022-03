ವಿಡಿಯೋ; ಕೇರಳದ ಸೆಮಿ-ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆ; ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಮ

India

oi-Gururaj S

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 24; ಕೇರಳದ ಸಿಲ್ವರ್ ಲೈನ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿ ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟ ದೆಹಲಿ ತಲುಪಿದೆ. ಸೆಮಿ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಮುಂದೆ ಹೈಡ್ರಾಮ ನಡೆದಿದೆ.

ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸಂಸದರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ತಿರುವನಂತಪುರಂ-ಕಾಸರಗೋಡು ಸೆಮಿ-ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆ (ಸಿಲ್ವರ್ ಲೇನ್) ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

The preposterous misuse of State power to silence our nation's democratic voice is unacceptable!



While the CPIM destroys Kerala's future through its Silver-line project & bulldozes the people's voice of protest, BJP's diktat has led to manhandling of MPs by Delhi Police.



Shame! pic.twitter.com/L0JgnVbsxF