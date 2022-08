ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡ ಭಾರತ: ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಮೀಕ್ಷೆ

India

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 24: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣಹತ್ಯೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದವು. ಆದರೀಗ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಯೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 'ಭಾರತದ ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂಬ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2019-21 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 100 ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 111 (ಪಂಜಾಬ್) ಮತ್ತು 112 (ಹರಿಯಾಣ) ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. 2001ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 127 (ಎರಡರಲ್ಲೂ) ಇದ್ದ ಗುಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2019-21 ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ನನಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ನನ್ನ ಮೀಸೆ ಎಂದ ಕೇರಳ ಮಹಿಳೆ!

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಭಾರತವೂ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 2019-21 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 100 ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ 108 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು 2019-21 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಿಸಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ (NFHS) ಐದು ಸುತ್ತುಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ 2011 ರವರೆಗಿನ ಭಾರತದ ದಶಮಾನದ ಜನಗಣತಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಖ್ಖರಲ್ಲಿ 'ಮಗನ ಆದ್ಯತೆ'ಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ಲೈಂಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಂಗ-ಆಯ್ದ ಗರ್ಭಪಾತಗಳ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ಅಭಿಯಾನದಂತಹ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಾಗಿ ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. "ಹೊಸ ದತ್ತಾಂಶವು ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರರ ಜನನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗರ್ಭಪಾತವನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

English summary

A study by the American think tank Pew Research Center has found that India has seen an improvement in its gender ratio.