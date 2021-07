ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್‌ 10ರ ವೇಳೆ 12.6 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ

India

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 13: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್‌ 10ರ ವೇಳೆಗೆ 12.6 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 32.1 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಜೀವನ್‌ ರಕ್ಷಾ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 4.40 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 29.35 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರೊಳಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 37,275 ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಟ್ಟಲಿದೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕವು ಈವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ಕಂಟೈನ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಕೋವಿಡ್‌ನ 7 ದಿನಗಳ ಮೂವಿಂಗ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ (ಎಂಜಿಆರ್) ಶೇ. 2 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೀವನ್ ರಕ್ಷಾ ಸಂಚಾಲಕ ಮೈಸೂರು ಸಂಜೀವ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

India’s Covid-19 count is expected to reach 32.1 million (321 lakh) cases, including an addition of 1.26 million (12.6 lakh) new cases by August 10. The country’s death toll is likely to touch 4.40 lakh.