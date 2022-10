ಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರಿಣಿತ; ಜೈಶಂಕರ್

India

oi-Punith BU

ವಡೋದರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2: ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ದೇಶವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಐಟಿ (ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ) ತಜ್ಞ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶವೂ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ತೋರಿಸುತ್ತೀರಿ. 26/11 ಮುಂಬೈ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮವು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಔಟ್! ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

"ರೈಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್: ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ ಮೋದಿ ಎರಾ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಈಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮೌನವಾಗಿರುವುದರ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೆಡೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅದು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಇತರ ದೇಶಗಳು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗಿನ ಭೂ ಗಡಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಅವಿಭಜಿತ ಭಾರತ ಕನಸನ್ನು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ನನಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಯೆರಾ ಲಿಯೋನ್‌ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ವಿಭಜನೆ ನಿಜವಾದ ದುರಂತ ಮತ್ತು ಇದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಭಾರತವು ಬಲಿಷ್ಠ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು. ಇತರ ಜನರು ಈ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರು.

ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಚಿಂತನಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಿದ್ದರೆ ಆ ದಿಟ್ಟತನವಿದೆ. ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಅದು ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮೋದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೇಳಿದರು.

English summary

External Affairs Minister S Jaishankar lashed out at Pakistan, saying our neighbor is an expert in international terrorism. But he said that India is an IT (Information Technology) expert nation.