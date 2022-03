'ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನಟರನ್ನು ಓಐಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದನ್ನು ಭಾರತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ'

India

ನವದೆಹಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 18: ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ನಟರು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆ (ಓಐಸಿ)ಯನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (MEA) ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆ (ಓಐಸಿ) ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ನಟರು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (MEA) ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಓಐಸಿ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ಹುರಿಯತ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ MEA ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಎಂಇಎ ವಕ್ತಾರರು, ಮಾರ್ಚ್ 22 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಂದು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ತನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಓಐಸಿ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ಹುರಿಯತ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಂಇಎ ವಕ್ತಾರ ಅರಿಂದಮ್ ಬಾಗ್ಚಿ, ಭಾರತದ ಏಕತೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಾಳುಮಾಡುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ನಟರು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಐಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾಗ್ಚಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಹೆಸರಿಸದೆ ಮಾತನಾಡಿದ MEA ವಕ್ತಾರರು, "OIC ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಬದಲು ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಾವು OIC ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸ್ ಹುರಿಯತ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ (APHC) ಅನ್ನು 1992 ರಲ್ಲಿ ಮಿರ್ವೈಜ್ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಅದರ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ನಾಯಕರು ಹುರಿಯತ್ ಅನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿವಾದದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ "ಶಾಂತಿಯುತ ಹೋರಾಟ" ನಡೆಸಲು J&K ಮೂಲದ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

India does not expect Organisation of Islamic Cooperation (OIC) to encourage actors and organisations engaged in terrorism, the Ministry of External Affairs (MEA) said on Thursday.