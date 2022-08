ಭಾರತದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ- ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

India

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ/ದಿಸ್ಪುರ್ ಆಗಸ್ಟ್ 03: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮದರಸಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳು, 2011 ರ ಜನಗಣತಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 32 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಅಸ್ಸಾಂ ಪೊಲೀಸರು ಕಳುಹಿಸಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2011 ರಿಂದ 2021 ರವರೆಗಿನ ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು 31.45% ತಲುಪಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ 12.50% ಮತ್ತು 13.54% ಆಗಿದೆ. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಸುಮಾರು 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಮಗ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

English summary

Security forces have warned that the Muslim population has increased by 32 percent in the last decade in areas along the international border of Uttar Pradesh and Assam. know more.