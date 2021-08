India

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಂಪನಿಗಳು ದೇಶೀಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 165 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿದಂತಾಗಿದೆ.

ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಹಿತ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು 25 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 14.2 ಕೆಜಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಗ 859.5 ರೂ. ಆದರೆ ಈ ಮೊದಲು ಇದು ರೂ 834.50 ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು 25.50 ರೂಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 14.2 ಕೆಜಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಈಗ 859.5 ರೂ ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ 834.50 ರೂ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗೆ ರೂ 861 ರಿಂದ 886 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

2021 ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಬೆಲೆ ರೂ 694 ಆಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗೆ ರೂ 719 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು 769 ರೂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ರಂದು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು 794 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು 819 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 10 ರೂ. ದೇಶೀಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗೆ 819 ರೂ.ನಿಂದ 809 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ 165.50 ರೂಗಳಾಗಿವೆ.

ಇಂದಿನಿಂದ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಾಗಿ ನೀವು ರೂ 875.50 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ರೂ 850.50 ಆಗಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಾಗಿ ನೀವು 897.5 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿಗೆ ರೂ 866.50 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14.2 ಕಿಲೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 859.50 ರೂ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಹಿತ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗೆ 859.50 ರೂ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ 886.50 ರೂ. ಚೆನ್ನೈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗೆ 875.50 ರೂ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ ಇದೆ.

ದೇಶೀಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. 19 ಕಿಲೋ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಆ.1ರಂದೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂಸತ್‌ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಟೀಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೀಗ ದರ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಮದು ಸಮಾನತೆಯ ಬೆಲೆ (ಐಪಿಪಿ) ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಐಪಿಪಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶವು ಇಂಧನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸೌದಿ ಅರಾಮ್ಕೋದ LPG ಬೆಲೆ FOB (ಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್) ಬೆಲೆ, ಸಾಗರ ಸರಕು, ವಿಮೆ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕಗಳು, ಬಂದರು ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಡಾಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ, ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ, ಸರಕು ಶುಲ್ಕ ಮುಂತಾದ ದೇಶೀಯ ದರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಲ್‌ಪಿಜಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ನಂತೆಯೇ ರಾಜ್ಯವಾರು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡರೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 101.84 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 107.83 ರೂಪಾಯಿ. ಜುಲೈ ಆರಂಭದಿಂದ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು 40 ಪೈಸೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಅವಳಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಗೂ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಜೋಡಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಜೋಡಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 14.2 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬದಲಿಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರೀ ಸರಕು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೊತ್ತವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಮೊತ್ತವು ತಿಂಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪಿಎಸ್‌ಯು ಪೂರೈಕೆದಾರರು - ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್, ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ಬೆಲೆ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಯು ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗೆ 80.50 ರೂ. ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲು ಬೆಲೆ 831.50 ರೂ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಹಿತ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ 831.50 ರೂ. ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ರಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾದವು. ನಂತರ ಬೆಲೆ ರೂ 856.50 ಆಯಿತು.

ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ 115 ರೂ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಹಕರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.

Liquified Petroleum Gas price has been hiked by Rs 25 again, making this the second month in a row where oil companies have increased the price of cooking gas. With the new changes, the price of LPG cylinders between January 1 and August 17 will have climbed by Rs 165 per cylinder.