ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ; ಇತ್ತ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾತ್ರೆ

India

oi-Sunitha B

ಲಾಹೌಲ್ ಆಗಸ್ಟ್ 1: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಜರ್ಜರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಹೌಲ್ ಸ್ಪಿತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕುಲು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿಯಾಸ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಲಾಹೌಲ್-ಸ್ಪಿಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇಂದ್ರ (ಡಿಇಒಸಿ) ಪ್ರಕಾರ, ಆಡಳಿತ, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ (ಬಿಆರ್‌ಒ) ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 11.15 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಡೋರ್ನಿ ನುಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಲಾಹೌಲ್ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸುಮ್ಡೋ-ಕಾಜಾ-ಗ್ರಾಂಫೂ (ಎಸ್‌ಕೆಜಿ) ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಚತ್ರು ಮತ್ತು ಡೋರ್ನಿ ಮೋರ್ಹ್ ಬಳಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಇಒಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕೀಲಾಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗದ ನಾಯಬ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಆರ್‌ಒ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

#WATCH | Himachal Pradesh: The water level in Beas river has increased due to heavy rains in the Kullu district (31.07) pic.twitter.com/EEsu3tdLLe — ANI (@ANI) August 1, 2022

ಹೈದಾರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲೂ ಮಳೆ

ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಮೂಸಿ ನದಿಯೂ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.

Somebody is going to be unhappy for not getting his biryani order.#Hyderabad #HyderabadRains pic.twitter.com/OPdXsjSoKs — Ibn Crowley (@IbnFaraybi) July 28, 2022

ಹೈದಾರಾಬಾದ್: ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾತ್ರೆ

ಸುವಾಸನೆಯ ಅಕ್ಕಿಯ ಭಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಭಾರಿ ಜಲಾವೃತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಎದೆಗುಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ನವಾಬ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕುಂಟಾದಲ್ಲಿರುವ 'ಅದಿಬಾ ಹೋಟೆಲ್' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊರಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ವೀಡಿಯೊವು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮಡಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಪಾತ್ರೆಯು ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ "ಯಾರೋ ತನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್ ಪಡೆಯದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ ಉತ್ತರಿಸಿ, "ಇದು ಮನೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ". ವಿಡಿಯೊದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಉಲ್ಲಾಸದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ "ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನದು?" ಎಂದು ಕರೆದರು.

Oneindia ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ . ಇಡೀ ದಿನ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳ ಪಡೆಯಿರಿ. Allow Notifications

English summary Over 150 people are stuck in Lahaul Spiti in Himachal Pradesh due to continuous rain for the last 24 hours and the scene of biryani pot floating in Hyderabad rain water has gone viral.

Story first published: Monday, August 1, 2022, 16:16 [IST]