ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ, 7 ಮಂದಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮೃತ

ಕುಲು, ಸೆ.26: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಲು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ವಾಹನವೊಂದು ಕಂದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 10 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಜಾರ್ ಕಣಿವೆಯ ಘಿಯಾಗಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 305 ರಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 8: 30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ 17 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಕುಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅಶುತೋಷ್ ಗರ್ಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

"ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ 17 ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಪೊಲೀಸರು, ಗೃಹ ರಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ," ಗರ್ಗ್ ಹೇಳಿದರು.

"ಏಳು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 10 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐವರು ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಕುಲು ವಲಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಐವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ." ಎಂದು ಗುರ್ದೇವ್ ಸಿಂಗ್, ಕುಲು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ (ಎಸ್‌ಪಿ), ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

HP | 7 people killed & 10 others injured after a tourist vehicle rolled down from a cliff at 8:30pm yesterday on NH-305 in Ghiyagi area of Banjar Valley in Kullu. 5 injured are shifted to Zonal hospital, Kullu & 5 are under treatment at Banjar in a hospital: Gurdev Singh SP Kullu pic.twitter.com/FX7GPxQq7T

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಟ್ರಿಯುಂಡ್ ಗಿರಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 83 ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಭಾನುವಾರ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಉಪ ವಿಭಾಗೀಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ (ಎಸ್‌ಡಿಎಂ) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಎಸ್‌ಡಿಎಂ, ಧರ್ಮಶಾಲಾ, ಶಿಲ್ಪಿ ಬೀಕ್ಟಾ ಅವರು ಎಎನ್‌ಐಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು, ನಂತರ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆ (ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್) ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದರು.

"ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, 11 ಜನರು ಟ್ರಿಯುಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 5 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಒಟ್ಟು 83 ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿತು" ಎಂದು ಎಸ್‌ಡಿಎಂ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲಾ 83 ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಸ್‌ಡಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ನಮಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ 11 ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ; ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, 72 ಇತರರನ್ನು ಸಹ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾರೂ ಗಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದವರು" ಎಂದು ಉಪ ವಿಭಾಗೀಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೇಳಿದರು.

As many as seven people were killed and 10 were injured after a tourist vehicle rolled down from a cliff in Himachal Pradesh's Kullu district, police said. The accident took place at around 8: 30 pm on Sunday on NH305 in the Ghiyagi area of Banjar Valley of Kullu district.