ಮದುವೆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಚುನಾವಣೆ: ಮಂಟಪಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವರೇ ನಾಯಕರು?

ಅಹಮದಾಬಾದ್, ನ. 08: ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮದುವೆ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮದುವೆಯ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವು ವಿವಾಹ ಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ತಮಗೆ, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಜನರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ವಿವಾಹ ಪಂಡಿತರ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 4 ಮತ್ತು 8 ದಿನಾಂಕಗಳು ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಿಗಧಿಯಾಗಿವೆ.

ಈ ಬಾರಿಯ ಮದುವೆಯ ಋತುವು ನವೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ 'ಕಮೂರ್ತ' ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವಿವಾಹ ಯೋಜಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

