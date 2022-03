ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು ಸುಲಭ

India

ನವದೆಹಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 3: ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿಗಮವು (IRCTC) ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ Paytm ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಾರಾಟ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

ರೈಲ್ವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟಿಕೆಟ್ ವಿತರಣಾ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ (ಎಟಿವಿಎಂ) ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಟನ್ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Paytm QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ UPI ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪಾವತಿಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು.

ATVM ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ IRCTC ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ

*ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ATVM ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

* ATVM ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

* ಈಗ, Paytm UPI ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

* ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.

* ವಹಿವಾಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ATVM ನಿಂದ ಭೌತಿಕ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ATVM ನ ಹೊಸ ಸೇವೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, IRCTC ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಸೇವೆಯನ್ನು ConfirmTICKET ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. IRCTC ಯ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತತ್ಕಾಲ್ ಕೋಟಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿವಿಧ ರೈಲುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. IRCTC ಯ ಹೊಸ ನವೀಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ irctc.co.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.

