Ganga Vilas : ಮೂರೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿನಿಂತ ಕ್ರೂಸ್, ಆಗಿದ್ದೇನು?

oi-Punith BU

ಪಾಟ್ನಾ, ಜನವರಿ 16: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದ ಗಂಗಾ ವಿಲಾಸ್ ಕ್ರೂಸ್ 51 ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು ಬಿಹಾರದ ಛಪ್ರಾದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿನ ಆಳವಿಲ್ಲದ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಛಪ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೋರಿಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ವ ತಾಣವಾದ ಚಿರಾಂದ್‌ಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ದಡದಲ್ಲಿ ನೌಕಾಯಾನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದೋರಿಗಂಜ್ ಬಜಾರ್ ಬಳಿ ಛಪ್ರಾದ ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ 11 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಚಿರಂದ್ ಸರನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪುರಾತತ್ವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಘಾಘ್ರಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸ್ತೂಪಗಳು ಹಿಂದೂ, ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಭಾವಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ದಡದಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕ್ರೂಸ್ ಅನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ತರಲು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ, ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ತಂಡವು ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕರೆತರಲು ಚಿರಂದ್ ಸರನ್‌ಗೆ ಬಿಡಲು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಚಿರಾಂದ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ತಂಡ ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕ್ರೂಸ್ ಅನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ತರಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ದೋಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕರೆತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್‌ ಮಾಡುವ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಛಪ್ರಾದ ಸಿಒ ಸತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗಂಗಾ ವಿಲಾಸ್ ಕ್ರೂಸ್ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಪ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡೌನ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೂಸ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಆರ್‌ಒ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ರೂಸ್ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ದರ ದಿನಕ್ಕೆ 25,000 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 50,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ.

English summary

The Ganga Vilas Cruise, recently inaugurated by Prime Minister Narendra Modi, got stuck on the third day of its 51-day journey at Chhapra in Bihar due to shallow waters in the Ganges, officials said on Monday.