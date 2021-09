V for Vegan: ಬೆಂಗಳೂರು ಯುವತಿ ನೀಡಿದ ಲೋಗೋಗೆ FSSAI ಒಪ್ಪಿಗೆ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23: ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (FSSAI) ವೇಗನ್ ಫುಡ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನೂತನ ಲೋಗೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಯುವತಿ ನೀಡಿರುವ ಲೋಗೋಗೆ ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಐ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಎಂಎಸ್‌ಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೃತಿ ಮನೀಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ FSSAIನ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, FSSAI ಅಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣಾ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಲೋಗೋಗಳಂತಹ ಯುಎಸ್ಟಿ, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರಗಳು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಲೋಗೋವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 'ವಿ' ಅಕ್ಷರವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

'ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಗೋಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಸಿರು ಚುಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಆದರೆ ಅದರಾಚೆಗೆ, ವೇಗನಿಸಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಂದೋಲನವಿದೆ. ಹಾಲಿನ ಅಲರ್ಜಿಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವೇಗನ್ ಫುಡ್ ಲೋಗೋವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಐ ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರುಣ್ ಸಿಂಘಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವೇಗನ್ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದರೆ, ಸಸ್ಯಾಹಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೊಂಚ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆ, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ.

ವೇಗನ್ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕೃತಿ ಮನೀಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಈ ಲೋಗೋವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತಾ ಪಾಂಡೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇಶ ನಮ್ಮದಾದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ವೇಗನ್ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಕುರಿತ ಚಳುವಳಿ ಕೊಂಚ ತಡವಾಗಿಯೇ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗನ್ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತಲೇ, ಹಲವಾರು ಕಂಪೆನಿಗಳು ಸಸ್ಯ ಜನ್ಯ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಜನ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ.

ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲಾಟರ್, ರಾ ಪ್ರೆಸಸರಿ, ಎಪಿಗಾಮಿಯಾ, ಅಹಿಂಸಾ ಫುಡ್, ವೆಜಿಟಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೆಜಿಟನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು.

