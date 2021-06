ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ಲೂ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು: ತಜ್ಞರು

India

oi-Nayana Bj

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 02: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ಲೂ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊರೊನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮದ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಕಂಡುಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕದ ಮಧ್ಯೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿನ್ನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು; ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಸಿದ್ಧತೆ ಭರವಸೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ ಜಗದೀಶ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಹ್ಮದ್ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9,416 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು ಕೇವಲ ಅಹ್ಮದ್ ನಗರವೊಂದರಲ್ಲಿಯೇ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 757 ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, 5-10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 1,510 ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು 11-18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ 5,340 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ 188 ಮಕ್ಕಳು ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 6-10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ 270 ರಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು 11-18 ವರ್ಷದವರಲ್ಲಿ 1,173 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಫ್ಲೂ ಲಸಿಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಫ, ಶೀತ, ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವೇ ಎಂಬ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಲಿಯೊ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ. ದೇಶವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾ ಜಗದೀಶ್.

English summary

Amid concerns that children, who are not vaccinated against the coronavirus, might be the biggest casualty in the next pandemic wave, the Centre on Tuesday said it will soon issue guidelines for Covid-19 management in kids and prepare hospital infrastructure to face any influx of child patients.