ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು ಸೇವಿಸಿ, ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಿರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು,ಮೇ 11: ಕೊರೊನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಕೇವಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಔಷಧದ ಜತೆಗೆ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳಿತು.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್, ಹಾಗೂ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಜತೆಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಖುದ್ದಾಗಿ ವೈದ್ಯರೇ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊರೊನಾಗೆ ಅರಿಶಿನ ಮದ್ದು: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅರಿಶಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನವು ಅರಿಶಿನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ ಅರಿಶಿನ ಸೇವನೆಯು ಕೊರೊನಾ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅರಿಶಿನವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಂದಿತು.

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ, ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾಕವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

ಕೊರೊನಾದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ?: ಕೊರೊನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಇಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ದೃಢವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಶುಭ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಸಿದ್ದರು.

ಇಂದು ಅದೇ ಅರಿಶಿನವು ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅರಿಶಿನವು ಸೂಪರ್ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಬಯೋಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ವೈರಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅರಿಶಿನವು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ್ದು ಅರಿಶಿನವಿಲ್ಲದೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಪಾಕವಿಧಾನವಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರಿಶಿನ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಭಾರತೀಯ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕೇಸರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅರಿಶಿನವು ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಅರಿಶಿನವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೂಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅದರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಗಂಟಲಿನ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಕೊರೊನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

