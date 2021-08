ತಾಲಿಬಾನಿಗರು ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿದಾದರೂ ಯಾಕೆ?

India

oi-Mayuri N

ನವದೆಹಲಿ, ಆ. 19: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡದ ಬಳಿಕ ಸಂತಸದಿಂದ ತಾಲಿಬಾನಿ ಉಗ್ರನೋರ್ವ ಅಳುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಈಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆ ಇಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಲಯಾಳಿಗರೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್‌ ಇಬ್ಬರು ತಾಲಿಬಾನಿಗರು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡು ಬರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ವಿಡಿಯೋವು ನಮಗೆ ತಾಲಿಬಾನಿಗರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೆ ಇಬ್ಬರಾದರೂ ಮಲಯಾಳಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಓರ್ವ ಸಂಸಾರಿಕೆಟೆ (ಆತನನನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಬಿಡು) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈ 8 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಈ ಮಾತು ಅರ್ಥವಾಗುವವನು," ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಕೇರಳದ ಯುವಕರು ಕೇರಳ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಐಎಸ್‌ಐಎಸ್‌ ನಂತಹ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಠಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರವಷ್ಟೇ ಐಎಸ್‌ಐಎಸ್‌ ಜೊತೆ ನಂಟು ಇದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಕೇರಳ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಎನ್‌ಐಎ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಕೆಲ ಬಿಜೆಪಿಗರು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.

English summary

A video believed to be that of a Taliban militant crying out of joy has triggered a suspicion that two Taliban fighters were Malayalis.