ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ನೌಕೆ: ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದ ಜೈಶಂಕರ್

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 17: ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚೀನೀ ಸಂಶೋಧನಾ ನೌಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಭಾರತದ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಭಾರತವು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ನೌಕೆ 'ಯುವಾನ್ ವಾಂಗ್ 5' ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಹಂಬಂಟೋಟ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. 9ನೇ ಭಾರತ-ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಜಂಟಿ ಆಯೋಗದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಜೈಶಂಕರ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಚೀನೀ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ನೌಕೆ; ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಗಳೇನು?

"ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಯಾವುದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ 'ಯುವಾನ್ ವಾಂಗ್ 5' ಹಡಗು ಮಂಗಳವಾರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಚೀನಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿರುವ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಂಬನ್‌ಟೋಟ ಬಂದರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಹಡಗು ಮರುಪೂರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರವರೆಗೆ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

External Affairs Minister S Jaishankar on Wednesday said that, What happens in our neighbourhood, any development, which has a bearing on our security issues, is of interest to us. The remarks come after a Chinese research vessel 'Yuan Wang 5' docked at the Hambantota port in Sri Lanka.