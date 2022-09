India

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 29: ಅನೇಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಎಚ್‌ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೆಹಲಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ (ಡಿಸಿಡ್ಲ್ಯೂ) ಹೇಳಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ದೀಪ್ ಚಂದ್ ಬಂಧು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಡಾ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ರಾವ್ ತುಲಾ ರಾಮ್ ಅವರಂತಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಎಚ್ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಎಚ್‌ಐವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗೆ ಎಚ್‌ಐವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದ ನಂತರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆಗೂ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A 25-year-old man who has been arrested for allegedly raping an 8-year-old girl in southeast Delhi's Badarpur is said to be HIV-positive Read more.