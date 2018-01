ಸುಖೋಯ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವೇರಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 17: ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಬುಧವಾರದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಸುಖೋಯ್ 30ಎಂಕೆಐ ಏರಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಗಳಾದ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವೇರಿದ್ದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ್, ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಕೂಡಾ ಯುದ್ಧವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಜೋಧ್ ಪುರದ ವಿಮಾನಯಾನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು ಸುಖೋಯ್ ಏರಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮಿಗ್ 29ಕೆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ, ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

My kind of feminism: Nirmala Sitharaman is not only India’s first full time woman defence minister but also the coolest one. Dons the uniform like a boss and flies a sortie of a Sukhoi MKI.



Isn’t it awesome?#RakshaMantriFliesSukhoi pic.twitter.com/HdkzZN74e0