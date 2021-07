ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ; WHO ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

India

oi-Sumalatha N

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 03: ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಕೊರೊನಾ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರ ಆವರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, "ಜಗತ್ತು ಅತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಬಲ್ಲ ಕೊರೊನಾ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರ ಇದೀಗ ನೂರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪತ್ತೆಯಾದ ಈ ಸೋಂಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು WHO ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಟೆಡ್ರೋಸ್ ಅದನಾಂ ಗೆಬ್ರೆಯೇಸುಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

World is in “a very dangerous period” of the Covid-19 pandemic says WHO director general after the contagious Delta variant was found in nearly 100 countries,