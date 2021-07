ಸೋಂಕಿತನ ಸುತ್ತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ 10 ಅಡಿ ದೂರದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು; ಅಧ್ಯಯನ

India

oi-Sumalatha N

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 24: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಂತರದವರೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಸಂಬಂಧ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುತ್ತ 10 ಅಡಿ ಅಥವಾ 3.048 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದವರೆಗೂ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಿಎಸ್‌ಐಆರ್‌ನ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಂಕಿನಿಂದ ದೂರವುಳಿಯಲು ಜನರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

A study conducted by the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) indicates that coronavirus could be detected up to 10 feet or 3.048 metres in the air around an infected individual