ಕೊರೊನಾ ಮೊದಲ ಅಲೆ ವೇಳೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಯಾಟಿಕ್ ಔಷಧಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 02: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನ ಮೊದಲ ಅಲೆ ವೇಳೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಯಾಟಿಕ್ ಔಷಧಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ವರದಿಯಂತೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಕೋವಿಡ್ ಮೊದಲ ಅಲೆ ವೇಳೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಯಾಟಿಕ್ ಗಳ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣ ಗಗನಕ್ಕೇರಿತ್ತು.

ಕೊರೊನಾ ಹುಟ್ಟು: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ತನಿಖೆ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಅನುಮಾನ

ಕೃತಕ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಯಾಟಿಕ್ ಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಔಷಧ-ನಿರೋಧಕ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಸಮಾರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ಔಷಧ-ನಿರೋಧಕ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಜೀವಕ ನಿರೋಧಕತೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಬಾರ್ನ್ಸ್-ಯಹೂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಹಾಯಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸುಮಂತ್ ಗಾಂಡ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋವಿಡ್ -19ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ 216.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರತಿಜೀವಕ (ಆ್ಯಂಟಿ ಬಯಾಟಿಕ್)ಗಳು ಮತ್ತು 38 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಜಿಂಥ್ರೊಮೈಸಿನ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಜೂನ್ 2020 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರವರೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಮೊದಲ ಅಲೆಯ ಉತ್ತುಂಗದ ಅವಧಿಯಾಗಿತ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಔಷಧ ಬಳಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲಾಗಿದ್ದು, ಔಷಧಿಗಳ ಇಂತಹ ದುರುಪಯೋಗ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ಅಥವಾ ಅ್ಯಂಟಿ ಬಯಾಟಿಕ್ ಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್-19 ನಂತಹ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಎಲ್‌ಒಎಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು 2018 ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020 ರವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳ ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.

