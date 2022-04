ಕೊರೊನಾ ಉಲ್ಬಣ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ- ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ 500ರೂ. ದಂಡ

India

oi-Sunitha B

ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೋವಿಡ್ -19 ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಭಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೊರೊನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ.

ಕೋವಿಡ್ -19 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ದೆಹಲಿ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಮೇಲ್ವಾಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಗಾ ಮತ್ತು ಕೊರೊನಾ ಉಲ್ಬಣವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರವು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕೋವಿಡ್-19 ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ 7 ವಿಷಯಗಳು:

1. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 2,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಾರ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ, ಭಾರತದ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು 2,000-ಅಂಕವನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 2,067 ಹೊಸ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಕ್ಕಿಂತ 66 ಶೇಕಡಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 40 ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳು ಸಹ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

2. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ₹ 500 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹರ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ದೆಹಲಿಯ ಶಾಲೆಗಳು ಕೋವಿಡ್-ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 632 ಕೋವಿಡ್ -19 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರವು 4.4 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ.

3. ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,470 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 12,340 ಇದ್ದು, ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ರಂದು) ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 10,870 ಇತ್ತು. ಕಳೆದ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,470 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

4. ದೈನಂದಿನ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರವು ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬುಧವಾರ 0.44 ಶೇಕಡಾಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ರಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರವು ಶೇಕಡಾ 0.21 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧವಾರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ದರವು ಶೇಕಡಾ 0.38 ರಷ್ಟಿದೆ. ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ವೇರಿಂಟ್-ನೇತೃತ್ವದ ಉಲ್ಬಣದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಳವು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ಕೋವಿಡ್-ಸೂಕ್ತ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

5. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಸಾವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 127 ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ -19 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈವರೆಗೆ 7,876,041 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

6. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ 107 ಜನರಲ್ಲಿ 33 ಮಕ್ಕಳು ಕೊರೊನಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೆಹಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ 19 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 65 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

7. ಕೋವಿಡ್ -19 ಬೂಸ್ಟರ್‌ನ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. "ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಬಂಧಿತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವೆಲ್ಲೂರಿನ ಲಸಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The number of corona cases in the country is rising again and so that the mask is mandatory some other states. Learn more