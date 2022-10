India

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 3: ಸರ್ಕಾರವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಸಿದ ನಂತರ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕೆಜಿಗೆ 8-12 ರೂ ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸುವ ಗ್ಯಾಸ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ ರೂ 6 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ವಾರ ಎಪಿಎಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಳೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆಯನ್ನು 6.1 ಡಾಲರ್‌ನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಥರ್ಮಲ್ ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ 8.57 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಏರಿಸಿತು. ಈ ಅನಿಲದ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎಂಎಂಬಿಟಿಯುಗೆ 9.92 ಡಾಲರ್‌ನಿಂದ 12.46 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆ 2.63 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ

ಎಪಿಎಂ ಅನಿಲವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಅನಿಲದ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಅನಿಲವನ್ನು ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಟಕ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಶನಲ್ ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ ಎಪಿಎಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಎಂಎಂಬಿಟಿಯುಗೆ 1.79 ಡಾಲರ್‌ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 ರವರೆಗೆ 8.57 ಡಾಲರ್‌ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಸಿಜಿಡಿಗಳು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಂಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅವಧಿಯ ಗಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಡಾಲರ್‌ ಪ್ರತಿ ಎಂಎಂಬಿಟಿಯು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ, ನಗರ ಅನಿಲ ವಿತರಣೆ (ಸಿಜಿಡಿ) ಘಟಕಗಳು ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 4.7-4.9 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿ- ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏರಿಕೆ

2.5 ಡಾಲರ್‌ ಪ್ರತಿ ಎಂಎಂಬಿಟಿಯು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರೆನ್ಸಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಗರ ಅನಿಲ ವಿತರಣೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 12-14 ರೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನಗರ ಅನಿಲ ವಿತರಣೆಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಗರ ಅನಿಲ ವಿತರಣೆ (ಸಿಜಿಡಿ)ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಯುನಿಟ್‌ಗೆ ಸಿಜಿಡಿಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

