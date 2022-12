India

oi-Punith BU

ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 27: ಎರ್ನಾಕುಲಂನ ಸೈರೋ ಮಲಬಾರ್‌ ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ಮಾಸ್‌ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದು ಅದು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರೂಪ ಪಡೆದು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಚ್‌ನ ಪೀಠವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಘಟನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಲು ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸೈರೋ ಮಲಬಾರ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬೆಸಿಲಿಕಾವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನದಂದು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಅಂಗಮಾಲಿ ಆರ್ಚ್‌ಡಯಾಸಿಸ್‌ನ ಪಾದ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಬಣವು ಆರ್ಚ್‌ಬಿಷಪ್‌ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಆರ್ಚ್‌ಬಿಷಪ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಥಾಜತ್, ಆರ್ಚ್‌ಡಯೋಸಿಸ್ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರು ಕ್ಯಾರೊಲ್‌ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು.

ಹತ್ತು ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳ ವೀರಾಜಪೇಟೆಯ ಸಂತ ಅನ್ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್: ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

ಚರ್ಚ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅಲೆಂಚೇರಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವಾದ ಬೆಸಿಲಿಕಾದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ಮಾಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಅಂಗಮಾಲಿ ಆರ್ಚ್‌ ಡಯಾಸಿಸ್‌ನ ಪಾದ್ರಿಗಳ ಒಂದು ವಿಭಾಗವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿವಾದ ತಾರಕಕ್ಕೇ ಏರಿದೆ.

ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್‌ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಡಯಾಸಿಸ್‌ಗಳು ಮಾಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಏಕರೂಪದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರೂ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಮಾಸ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಷ್ಠಾವಂತರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದವು ಪೀಠ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಪಾದ್ರಿಗಳ ಒಂದು ವಿಭಾಗವು ಏಕರೂಪದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಬೆಸಿಲಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಬಳಿಕವೂ ಮುಂದುವರಿದ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಅವರು ಸರದಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬೆಸಿಲಿಕಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಫಾ.ಆಂಟನಿ ಪುತವೇಲಿಲ್ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಆಗ ಕೆಲವರ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಯಿತು. ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪಾದ್ರಿಗಳು ಮಾಸ್ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗವು ಸಾಮಾನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಅವರು ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಪೀಠವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿದರು.

English summary

There was an incident at the Syro Malabar Church in Ernakulam where an argument over offering a uniform mass turned violent and ended in a clash between two groups, damaging the pew of the church.