ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 19: ಅರುಣಾಚಲದ ತವಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ದೇಶವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡ್ರೋನ್‌ ಹಾಗೂ ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗಡಿ ರೇಖೆಯ ಬಳಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ 'ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ' ಸಫಲವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಗಡಿ ರೇಖೆಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ವಾಯುನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳು ಭಾರತದ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿವೆ.

High-resolution satellite imagery accessed by NDTV within days of the clashes in Tawang, Arunachal Pradesh, indicates that Beijing has positioned large numbers of drones and fighter aircraft at major Tibetan airbases, which are ranged against India's northeast,