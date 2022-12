ಭಾರತದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ

India

oi-Ravindra Gangal

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 17: ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಸೈನಿಕರ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಭಾರತದ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ದೇಶವು ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

ಭೂತಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು(ಭಾರತವು ಬಿಟ್ಟಕೊಡಲು ಒಪ್ಪದ) ಚೀನಾ ದೇಶವು ಇನ್ನೂ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಚೀನಾ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

English summary

The Chinese are still holding on to the territory in Bhutan which is not to India’s liking. China has beefed up infrastructure across the borders, built tunnels to store heavy armaments and doubled its strength near the borders since the faceoff ended, according to intelligence reports,