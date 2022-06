India

oi-Sunitha B

ಬಿಲಾಸ್‌ಪುರ್, ಜೂನ್ 15: ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ರಾಹುಲ್ ಸಾಹುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 105 ಗಂಟೆಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಳಿಕ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಂಡದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಿಲಾಸ್‌ಪುರದ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕಳೆದ 5 ದಿನಗಳಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು 300 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೌಕರರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪೇಶ್ ಬಘೇಲ್ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಮರಾದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಗು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆತನಿಗೆ ಆಹಾರ, ನೀರು, ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜೂನ್ 10 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಜಂಜ್‌ಗಿರ್-ಚಂಪಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿಹ್ರಿದ್ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸುಮಾರು 80 ಅಡಿ ಬೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹರಡಿದ ನಂತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಘಟನೆಯ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಜಾಂಜಗೀರ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ಲಾ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರು.

#WATCH | Chhattisgarh: 10-yr-old Rahul who fell into a borewell in Pihrid village of Janjgir-Champa district was successfully rescued after over 100 hours of operation. pic.twitter.com/HDsoRXvjt3

English summary

11-year-old boy Rahul Sahu rescued in the largest rescue operation in India's history After 105 hours of rescue operations, Rahul was taken out of the pits and taken to Apollo Hospital in Bilaspur.