ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ: 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 201 ಯಾತ್ರಿಕರ ಸಾವು

oi-Sunitha B

ಕೇದರನಾಥ ಜೂನ್ 27: ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಾರ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾದ 60 ದಿನಗಳೊಳಗೆ 201 ಯಾತ್ರಿಕರು ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾನುವಾರ ಬದರಿನಾಥ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ 4,308 ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 8,58,091 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕೇದಾರನಾಥ 4,229 ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, 8,02,033 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಗಂಗೋತ್ರಿಗೆ 4,229 ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 4,23,272 ಭಕ್ತರು ಈವರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಮುನೋತ್ರಿ 3,435 ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ 3,27,107 ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪೈಕಿ, 95 ಜನರು ಕೇದಾರನಾಥ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾದರೆ, ಬದರಿನಾಥದಲ್ಲಿ 51, ಯಮುನೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 42 ಮತ್ತು ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 13 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇದಾರನಾಥದಲ್ಲಿ 40% ಸಾವುಗಳು ಗೌರಿಕುಂಡಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

English summary

According to the Uttarakhand Health Department, 201 pilgrims have died of various causes within 60 days of the start of the Char Dham Yatra.