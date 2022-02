Important Report: ಮಾ.1ರಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ?

India

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 28: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಹ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಹೀಗೆ ಬದಲಾಗುವ ನಿಮಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.

ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ: LPG ಸಂಪರ್ಕವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯ

ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Changes from 1st March 2022: Changes can be seen in many rules related to your everyday life from 1 March 2022. These have changed the rules related to the price of LPG gas cylinders to bank charges.