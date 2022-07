2ನೇ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿದ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಪಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸೂಚನೆ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 06: ಕೊರೊನಾ ಎರಡನೇ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿದ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಯ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಎನ್‌ಟಿಎಜಿಐ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ (ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಬೂಸ್ಟರ್ 6 ತಿಂಗಳು) ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

NTAGI ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪ-ಸಮಿತಿ (STSC) ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ COVID-19 ಲಸಿಕೆಯ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಡೋಸ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಭೂಷಣ್, ''ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅವಧಿಯನ್ನು 9 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 39 ವಾರಗಳಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 26 ವಾರಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. NTAGEI ಸಹ ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 196 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ

