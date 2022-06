By-Election Result 2022: 3 ಲೋಕಸಭೆ ,7 ವಿಧಾನಸಭೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ವಿಜೇತರು

India

oi-Mahesh Malnad

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 26: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಎರಡು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ 3 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಏಳು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಜೂನ್ 26ರಂದು ಹೊರ ಬಂದಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಮ್‌ಪುರ ಮತ್ತು ಅಜಂಗಢ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಸಂಗ್ರೂರ್. ದೆಹಲಿಯ ರಾಜಿಂದರ್ ನಗರ್ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಅಜಂ ಖಾನ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಂಪುರದ ಲೋಕಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಜೆಪಿ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಲೋಧಿ ಭಾನುವಾರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಲೋಧಿ ಮೊದಲ ಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಬಂಪರ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಂ ಖಾನ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಎಸ್‌ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಸೀಂ ರಾಜಾ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದರೆ, ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ (ಬಿಎಸ್‌ಪಿ) ರಾಂಪುರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಈ ನಡುವೆ ಅಜಂಗಢದಲ್ಲಿ ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ನಟ-ಗಾಯಕ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದಿನೇಶ್ ಲಾಲಾ ಯಾದವ್ ನಿರ್ಹುವಾ, ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪಿಯ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಪಿಯ ಗುಡ್ಡು ಜಮಾಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶಾ ಆಲಂ ಅವರು ಅಜಂಗಢ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂನ್ 23 ರಂದು ನಡೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಿತು. ಉಪಚುನಾವಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಮ್‌ಪುರ ಮತ್ತು ಅಜಂಗಢ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಸಂಗ್ರೂರ್. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ದೆಹಲಿಯ ರಾಜಿಂದರ್ ನಗರ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಮಂದರ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಆತ್ಮಕೂರ್ ಮತ್ತು ಅಗರ್ತಲಾ, ಟೌನ್ ಬೋರ್ಡೋವಾಲಿ, ಸುರ್ಮಾ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾದ ಜಬರಾಜನಗರ - ಏಳು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಯುದ್ಧಗಳು, ಗಮನಾರ್ಹ ರಾಜಕೀಯ ಹೆಮ್ಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ 2022 ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

English summary

The three Lok Sabha seats that where by-polls were necessitated were Uttar Pradesh’s Rampur and Azamgarh, and Punjab’s Sangrur. Meanwhile, the seven assembly seats were spread across the nation — Rajinder Nagar in Delhi, Mandar in Jharkhand, Atmakur in Andhra Pradesh and Agartala, Town Bordowali, Surma and Jabarajnagar in Tripura