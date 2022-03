ಕೂದಲು ಕೊಡಿ ಮಿಠಾಯಿ ತಗೋಳಿ: ಹತ್ತಿ ಮಿಠಾಯಿಗೂ ಬಂತು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟ್ರಿಕ್!

India

oi-Sunitha B

ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹತ್ತಿ ಮಿಠಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಯಾರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವವರು ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸದ ಈ ಹತ್ತಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಕೂದಲಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನದ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಇಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಳಕೆದಾರರಾದ ಫುಡ್ಡಿ ವಿಶಾಲ್ ಅವರು ಈ ಹತ್ತಿ ವಿಠಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ವಿಶಾಲ್ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಈ ಮುದುಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾರುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A cotton confectioner has proven that any business can generate the expected revenue from a change of mind. Whatever path a person pursues in a career, only those who have established their own path have proven to be successful.