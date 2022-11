India

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್‌ 9: ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಫಿರೋಜ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್) ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪಡೆ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್‌ನ 136ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 11.25 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರೋಜ್‌ಪುರದ ಗಂಡು ಕಿಲ್ಚಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಥವಾ ಡ್ರೋನ್‌ನ ಝೇಂಕರಿಸುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿತು. ಬಳಿಕ 3,323 ಕಿಮೀ ಭಾರತ- ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾವಲು ಕಾಯಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್ ಪಡೆಗಳು ಡ್ರೋನ್‌ಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಗಂಡು ಕಿಲ್ಚಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬೆಳಕಿನ ನಂತರ ಹುಡುಕಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಪಡೆಗಳು ಪಂಜಾಬ್ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಹೆಕ್ಸಾ-ಕಾಪ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಪಡೆಗಳ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯಲಾಯಿತು. ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಅಮೃತಸರ ಸೆಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿತ್ತು. ಅಮೃತಸರದ ಛಾನಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ರಾತ್ರಿ 8.30ಕ್ಕೆ ಡ್ರೋನ್ (ಕ್ವಾಡ್-ಕಾಪ್ಟರ್ ಡಿಜೆಐ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸ್) ಗಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದರು.

ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡ್ರೋನ್‌ನೊಂದಿಗೆ 2.5 ಕೆಜಿಯ ಎರಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಿಷಿದ್ಧ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮ ಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಭಾರತ- ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದೊಳಗೆ 191 ಡ್ರೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, 171 ಪಂಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಟರ್‌ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರತ- ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ ಮತ್ತು 20 ಜಮ್ಮು ಸೆಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. "ಯುಎವಿ (ಮಾನವರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ವಾಹನ) ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 1, 2022ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2022 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.

The Border Security Force (BSF) has shot down a drone that was entering Indian territory from Pakistan in Punjab's Ferozepur district, the force said on Wednesday.