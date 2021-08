ಗಡಿ ವಿವಾದ: ಪಡೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು, ಶಾಂತಿಯುತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ, ಮಿಜೋರಾಂ ಅಸ್ತು

India

ಗುವಾಹಟಿ, ಆ.06: ಕಳೆದ ವಾರ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯವಾದ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆರು ಪೊಲೀಸರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಉಭಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂ ಎಲ್ಲಾ ವಿವಾದಿತ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ಉಭಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಗುರುವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಅಸ್ಸಾಂ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ತನ್ನ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬ ಜುಲೈ 29 ರಂದು ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಜುಲೈ 26 ರ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಅಸ್ಸಾಂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಮಿಜೋರಾಂ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರವು ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಿಮೀ ವಿವಾದಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

"ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂನ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ನಡುವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ," ಎಂದು ಉಭಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೀಡಿದ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಐಜ್ವಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಅಶೋಕ್ ಸಿಂಘಾಲ್, ಗಡಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಅತುಲ್ ಬೋರಾ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿಡಿ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಿಜೋರಾಂನ ಕಡೆಯಿಂದ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಲಾಲ್ಚಾಮ್ಲಿಯಾನಾ, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಲಾಲ್ರುತ್ಕಿಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವನಲಂಗೈಹ್ಸಕ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

"ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ತಟಸ್ಥ ಬಲದ ಮೇಲೆ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಗಸ್ತು, ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, ಜಾರಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಸ್ಸಾಂ -ಮಿಜೋರಾಂ ಗಡಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಉಭಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಭೇಟಿ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಗಡಿ ವಿವಾದದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನಾವು ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಇದು ಆರಂಭವಷ್ಟೇ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರಯಾಣ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಸಭೆಯ ನಂತರ ಅಸ್ಸಾಂ ಗಡಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಅತುಲ್ ಬೋರಾ ಹೇಳಿದರು.

ಆದರೆ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಅಸ್ಸಾಮಿ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ದಿಗ್ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ. ಅಸ್ಸಾಂನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬಂದ್‌ನಿಂದಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಿಜೋರಾಂ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಅಸ್ಸಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಕ್ಯಾಚಾರ್, ಕರಿಮಗಂಜ್ ಮತ್ತು ಹೈಲಕಂಡಿ 164.6 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಗಡಿಯನ್ನು ಮಿಜೋರಾಂನ ಐಜಾಲ್, ಕೊಲಾಸಿಬ್ ಮತ್ತು ಮಾಮಿತ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಹಳೆಯ ಗಡಿ ವಿವಾದವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ, ಪೊಲೀಸರ ಸಾವಿನ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಿಜೋರಾಂ 1875 ಗಡಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಸ್ಸಾಂ 1933 ರ ಗಡಿರೇಖೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

ಜುಲೈ 26 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಸ್ಸಾಂನ ವಿವಾದಿತ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು ಗುಂಡಿನ ಕಾಳಗ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆರು ಅಸ್ಸಾಂ ಪೊಲೀಸರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಸ್ಸಾಂ ಹೇಳುವಂತೆ ಮಿಜೋರಾಂ ತನ್ನ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಅನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ಮಿಜೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ನಂತರ ಕಳೆದ ವಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು.

ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಸಭೆಯ ನಂತರ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿದರು. "ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಕೈಗೊಂಡ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಂದ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರು. ಪತ್ರಕರ್ತರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಲ್ಚಾಮ್ಲಿಯಾನಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಬೋರಾ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, "ನಾವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ. ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ," ಎಂದರು.

ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹತ್ಯೆಯ ಕುರಿತು, "ಹಿಂದಿನದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡಿ, ನಾವು ಗಡಿ ಶಾಂತಿಯ ಹೊಸ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

