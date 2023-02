Breaking: ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಫ್ಯಾಶನ್ ಶೋ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಫೋಟ- ಗ್ರೆನೇಡ್‌ ದಾಳಿ ಶಂಕೆ

ಇಂಫಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಭಾನುವಾರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ಫ್ಯಾಶನ್ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

India

oi-Ravindra Gangal

ಇಂಫಾಲ, ಫೆಬ್ರುವರಿ 4: ಇಂಫಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಭಾನುವಾರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ಫ್ಯಾಶನ್ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಣಿಪುರದ ರಾಜಧಾನಿ ಇಂಫಾಲ ಹಟ್ಟಾ ಕಾಂಗ್ಜೆಬುಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫ್ಯಾಶನ್ ಶೋ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೇವಲ 100 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಗ್ರೆನೇಡ್‌ನಿಂದ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸ್ಫೋಟದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಂಘಟನೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಲಿಯೋನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 2005 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು MTV ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ದಿ ಗರ್ಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜಾ ರೂಲ್‌ನ ವೀಡಿಯೊ ಲಿವಿನ್ ಇಟ್ ಅಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಫಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೈ ಬೇರ್ ಲೇಡಿ 2: ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ನ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಹಿತ್ ಸೂರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಂತೆ ಲಿಯೋನ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಲಿಯೋನ್ ಅವರ $1 ಮಿಲಿಯನ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗದ ಕಾರಣ ದೀಪಲ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಎಂದು ಸನ್ನಿ ಲಿಯಾನ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

2014 ರಲ್ಲಿ ರಾಗಿಣಿ MMS 2 ಮೂಲಕ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್‌ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಟ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಮೇ 2014 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಡಕರಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೇಟ್ ಸ್ಟೋರಿ 2 ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಂಕ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜಿಸ್ಮ್ 2, ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್, ಶೂಟೌಟ್ ಅಟ್ ವಡಾಲಾ, ಹೇಟ್ ಸ್ಟೋರಿ 2, ಒನ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರಯೀಸ್ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್‌ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A powerful explosion took place on Saturday near the venue of a fashion show event in Imphal which actress Sunny Leone is scheduled to attend on Sunday, an official said,