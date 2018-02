ಕೊಚ್ಚಿಯ ಶಿಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ: 5 ಸಾವು, 11 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

ಕೊಚ್ಚಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 13: ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯ ಶಿಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, 5ಜನ ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

11 ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

