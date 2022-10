India

oi-Sunitha B

ದೆಹಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12: ದೆಹಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್ ಅವರು ಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಾಜಿದ್ ಖಾನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ತನ್ನ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ Instagram DM ಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಲಿವಾಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆದಾರರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ" ಎಂದು ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್, "#MeToo ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ (ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ) ಸಾಜಿದ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ತೀವ್ರ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಜಿದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಡಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಪ್ರಾಪ್ತರನ್ನು ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಸಾಜಿದ್ ಖಾನ್ ಅವರು 'ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ 4' & 'ಹಮ್ಶಕಲ್ಸ್' (Housefull 4 & Humshakals) ಚಲನ ಚಿತ್ರಗಳ ಆಡಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತರನ್ನು ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮಲಿವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್ ಅವರು, "ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಜಿದ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಶೋದಿಂದ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದೂರುಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ. ನನ್ನ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ" ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಜಿದ್ ಖಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮ್‌ಟೈಮ್ ಶೋನಲ್ಲಿ "ಲೈಂಗಿಕ ಪರಭಕ್ಷಕ" ಅನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಸಾಜಿದ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಆಪಾದಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು OTT ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು" ಎಂದು ಮಲಿವಾಲ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Delhi Commission for Women chairperson Swati Maliwal on Wednesday said she has been receiving rape threats on her Instagram account since she opposed filmmaker Sajid Khan becoming a contestant on Bigg Boss.