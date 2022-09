ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಂದ 'ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ' ನಡಿಗೆ ಆರಂಭ

India

oi-Sunitha B

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಗುರುವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 08) ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ 'ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ' ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಸವಾಲಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು ಪಕ್ಷವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಆರಂಭದ ಮೊದಲು, ಭಾರತ್ ಯಾತ್ರಿಗಳ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದರು. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ 3,570 ಕಿಮೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

118 'ಭಾರತ ಯಾತ್ರಿಗಳು' ಮತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ಇತರ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ಅಗಸ್ತೇಶ್ವರಂನಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ದ್ವೇಷದಿಂದ ತನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ' ಯಾತ್ರೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬುಧವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ-ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ದೇಶವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಭಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

2024 ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು "ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಹಳೆಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು. ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಸುಮಾರು ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 12 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.

Tiranga binds all Indians together. Day 2 starts with salute to the Tricolour on our quest to unite the country.#BharatJodoYatra pic.twitter.com/fcU7YxzFso — Congress (@INCIndia) September 8, 2022

ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ 10:30 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ರಿಂದ 6:30 ರವರೆಗೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಅಧಿವೇಶನವು ಕಡಿಮೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆಯ ಅಧಿವೇಶನವು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಪ್ರತಿದಿನ 22-23 ಕಿ.ಮೀ ಸುತ್ತಲು ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 30ರಷ್ಟು 'ಭಾರತ ಯಾತ್ರಿಗಳು' ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಯಾತ್ರಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು 38. ಸುಮಾರು 50,000 ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Tamil Nadu | Congress begins its second day of the 'Bharat Jodo Yatra', led by party MP Rahul Gandhi, along with party MPs KC Venugopal & P Chidambaram, Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel & others, in Agasteeswaram, Kanniyakumari.



(Photo courtesy: Congress) pic.twitter.com/EZeMwRrowc — ANI (@ANI) September 8, 2022

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಕೇರಳ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಯಾತ್ರೆಯು ಮುಂದಿನ 18 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವ ಮೊದಲು 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಕೊಚ್ಚಿ, ನಿಲಂಬೂರ್, ಮೈಸೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ರಾಯಚೂರು, ವಿಕಾರಾಬಾದ್, ನಾಂದೇಡ್, ಜಲಗಾಂವ್, ಇಂದೋರ್, ಕೋಟಾ, ದೌಸಾ, ಅಲ್ವಾರ್, ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್, ದೆಹಲಿ, ಅಂಬಾಲಾ, ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

Know all about ರಾಹುಲ ಗಾಂಧಿ

Oneindia ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ . ಇಡೀ ದಿನ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳ ಪಡೆಯಿರಿ. Allow Notifications

English summary Congress leader Rahul Gandhi along with several party leaders started 'Bharat Jodo Yatra' from Kanyakumari on Thursday.

Story first published: Thursday, September 8, 2022, 11:20 [IST]