India

oi-Punith BU

ಛತ್ತಿಸ್‌ಗಡ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 13: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ್‌ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಈ ಯಾತ್ರೆಯು ರಾಜಕೀಯ ಗಿಮಿಕ್‌ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದೆ. 1990ರಲ್ಲಿ ತಾವು ನಡೆಸಿದ ರಥಯಾತ್ರೆಯಂತೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕೂಡ ಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳುಕು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಹೇಳಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ಮನಮೋಹನ್ ವೈದ್ಯ ಅವರು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷವು ರಾಜಕೀಯ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮಾಡದೆ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಮನ್ವಯ ಬೈಠಕ್‌ನ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

40 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಂಚ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗ್ರಹ

ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ಜನರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ನೀವು ದ್ವೇಷ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತೀರಿ? ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದುತ್ವವು ಕೇವಲ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಅಂಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶವು ಅವನನ್ನು ಅಥವಾ ಅವಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಸಭೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಡಾ ಮನಮೋಹನ್‌ ವೈದ್ಯ, ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿತ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾದ ಭಾರತೀಯ (ಭಾರತೀಯ) ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಸಂಘವು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಮಾನ ವಿತರಣೆ, ಗ್ರಾಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

English summary

The Rashtriya Swayamsevak Sangh, which has reacted for the first time to the Congress-run Bharat Jodo Yatra, has quipped that the Congress's Yatra is a political gimmick.