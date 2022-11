ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾಗೂ ಶಾಂಪೂ ಸ್ನಾನ: ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಜನ ಶಾಕ್

India

ಹಾವುಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕಂಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ರಾಜ ನಾಗರಹಾವುಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಳಲು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎನಿಸಿದರು ಇದು ಸತ್ಯ. ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ನಾಗರ ಹಾವಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಶಾಂಪು ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಜನ ಬಾಯಿಗೆ ಬೆರಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹಾವು ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿರಲಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ದೈತ್ಯ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಬಳಿ ಸಂಬಂಧಿಯಂತೆ ಕುಳಿತು, ಅದರ ಮುಖ ಮೈ ಶಾಂಪು ಹಚ್ಚಿ ಉಜ್ಜಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ ಸರಿ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ, ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಉರಗ ತಜ್ಞ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾರಿದರೂ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ನಾಗರಹಾವು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಸಲೀಸಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಚಾರ.

See the bond between the snake and the person.



The background Malayalam song is a movie song where the father gives bath to his kid



Rcvd from WA pic.twitter.com/3RqUfhZINt