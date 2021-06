ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್‌: ಆನಂದ್ ಮಹಿಂದ್ರಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇನಿದೆ?

India

oi-Nayana Bj

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 24: ಆನಂದ್ ಮಹಿಂದ್ರಾ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಒಂದರ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿರಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೇನು ಆಟೋ ಬೀಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಟೋವನ್ನು ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆದು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ'ಆಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್‌' ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೇನು ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಆಟೋವನ್ನು ಕೈಯಿಂದಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಓಡಿಸುವ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Hilarious. Nothing beats Desi ‘Tech-Humour.’ I’d love to see more such Desi Depictions of Digital terms. What would you show for ‘Spell Check?’ A devotee gazing at a meditating Guru? pic.twitter.com/XNdK5ySCnU

9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ತಿರುವು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.ಆನಂದ್ ಮಹಿಂದ್ರಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 120ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.

English summary

Anand Mahindra loves to share quirky and interesting content on his Twitter handle and his recent share is no different. His post features a video showing a man stopping a speeding auto rickshaw from overturning. However, it’s not just the video but a little wordplay depicted in the video that the business tycoon found hilarious.