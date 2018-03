ರಾಹುಲ್ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆ ಹೂಡಲು ಹೊರಟ ಲೇಖಕ

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 10: ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆ ಹೂಡುವುದಾಗಿ ಲೇಖಕರೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Asia Reborn ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕ ಪ್ರಸೇನ್ ಜಿತ್ ಕೆ ಬಸು ಎಂಬುವವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.

With political discourse hitting new lows everyday, Congress President Rahul Gandhi shows how to gracefully handle detractors and call their bluff. #RGinSingapore #IndiaAt70 pic.twitter.com/OnTJz0kzUx

ಆದರೆ ಪ್ರಸೇನ್ ಜಿತ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಿರುಚಲಾಗಿದೆ. ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ನಂತರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

This is a classic fake-news video. You are using my image to falsely advertise your politician, showing a sequence of events that did not occur. Withdraw this false video, or prepare for prosecution in Singapore’s courts!