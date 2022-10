India

oi-Punith BU

ಗಾಂಧಿನಗರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2: ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಭಾನುವಾರ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಹಸುವಿನ ಪೋಷಣೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 40 ರೂ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲುಕರೆಯದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಮನೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಎಎಪಿ ಮತಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದಾಗಿವೆ. ಅವರ ಪಕ್ಷವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಸುವಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 40 ರೂ. ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ 20 ರೂ. ಮತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ರೂ. 20 ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಎಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ 40 ರೂ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಎಂದು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ರಾಜ್‌ಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಹಾಲು ಕೊಡದ ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುವ ಹಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಜರಾಪೋಲ್ (ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಮನೆ) ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಎಎಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಜರಪೋಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿದೆ.

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಎಎಪಿ ಸಂಚಾಲಕ ಅರವಿಂದ್‌ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ ಅವರು ಯಾವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕಬಹುದು. ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದರೆ ನಾನು ನೀವು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಎಎಪಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅವರು ಸೇರಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಎಪಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿವೆ. ಎಎಪಿಯ ಮತಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಗುಜರಾತ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಎಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲವೊಂದು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on Sunday promised Rs 40 a day for feeding each cow and shelter homes for non-milking cattle in every district of the state if the Aam Aadmi Party comes to power in Gujarat.