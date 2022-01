India

oi-Mahesh Malnad

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 20: ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ 17 ವರ್ಷದ ನಿವಾಸಿಯನ್ನು ಚೀನಾದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ (ಪಿಎಲ್‌ಎ) ಅಪಹರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅಪ್ಪರ್ ಸಿಯಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಹರಣ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೇಲ್ ಸಿಯಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಡೋ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಮಿರಾಮ್ ಟ್ಯಾರೋನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಿಎಲ್‌ಎ ಮಂಗಳವಾರ ಅಪಹರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಯುವಕರು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಆತ ಬೇಟೆಗಾರರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

''ಯುವಕರು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಟೆಗಾರರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಅವರ ಗುಂಪಿನ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ (ಪಿಎಲ್‌ಎ) ನಿಂದ ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು,''ಎಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಸಿಯಾಂಗ್‌ನ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಸೌರಭ್ ಹೇಳಿದರು.

''ನಾವು ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಾವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯುವಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ,'' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅರುಣಾಚಲ-ಪೂರ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ತಪಿರ್ ಗಾವೊ ಅವರು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಆರಂಭಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

''ಚೀನೀ ಪಿಎಲ್‌ಎ ನಿನ್ನೆ ಜನವರಿ 18, 2022 ರಂದು ಜಿಡೋ ಗ್ರಾಮದ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿರಾಮ್ ಟ್ಯಾರೋನ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಲುಂಗ್ಟಾ ಜೋರ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ (2018 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದೊಳಗೆ 3-4 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಚೀನಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ) ಮೇಲಿನ ಸಿಯಾಂಗ್‌ನ ಸಿಯುಂಗ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದ (ಬಿಶಿಂಗ್ ಗ್ರಾಮ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆ (sic.),''ಎಂದು ಸಂಸದರು ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

''ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ಪಿಎಲ್‌ಎಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ (sic.) ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ,'' ಗಾವೊ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ನಿಸಿತ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಸಂಸದರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ, PLA ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಅಪ್ಪರ್ ಸುಬಾನ್ಸಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಐದು ಹುಡುಗರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ರಿಂದ ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು PLA ನೊಂದಿಗೆ ನಿಲುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆ ಬಂದಿದೆ.

English summary

A 17-year-old resident of Arunachal Pradesh, has allegedly been abducted by China’s Peoples’ Liberation Army (PLA) from the state’s Upper Siang district, officials privy to the matter said on Wednesday.