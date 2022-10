ನಿಧಿಗಾಗಿ ನಿಂಬೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ

India

ಅಮರಾವತಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 23: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ನೂಜಿವೀಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಸುನೂರು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಾಲ್ವರು ಪೆಡಪತಿವಾರಿಗುಡೆಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಅಗೆಯಲು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ (ಎಸ್‌ಐ) ಕುಟುಂಬ ರಾವ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸುನೂರು ಮಂಡಲದ ಗೋಪಾವರಂ ಗ್ರಾಮದ ಉಪನಗರದಿಂದ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೇರಳ ನರಬಲಿ: ಒಂದೇ ದೇಹದ 56 ಅಂಗಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದರೇ ಆರೋಪಿಗಳು?

ಈ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರೊಬ್ಬರಾದ ಬೋಡ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಸಂಪತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ನಿಂಬೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಅಗೆತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಾಲ್ವರು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು, ಬೋಡ ರಾಜೇಶ್ ಅಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಟಮಂತ್ರ, ಕ್ಷುದ್ರ ಪೂಜೆ, ಗುಪ್ತ ಸಂಪತ್ತು ಅಗೆಯುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಗೈದ ಕೇರಳದ ನರಬಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಕೊಚ್ಚಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಂಗ್ರಹದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಪುರಾವೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅವರು ಸೈಬರ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ರಿಮಾಂಡ್ ವರದಿಯು ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ನರಬಲಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರೋಪಿ ಭಗವಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೈಲಾ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿಯ ಹೊಂಡಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಮ ಮತ್ತು ರೋಸ್ಲಿನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಇಬ್ಬರು ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯರ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ನಂತರ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಯಿತು.

Another strange incident of superstition has come to light in South India, Andhra Pradesh Police arrested four people who were practicing black magic in Musunur mandal of Nujiveedu constituency.